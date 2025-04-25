В бизнес-аккаунтах на «Клерке» стало удобнее следить за отзывами

На «Клерке» обновился функционал бизнес-аккаунтов: теперь в них появился раздел с отзывами от пользователей сайта. Обновили вкладку «Отзывы» в левом меню бизнес-кабинета.
Владельцам страниц будет удобнее отслеживать комментарии о своей работе, собирать мнения, замечания и предложения.
Кроме того, пользователи бизнес-аккаунтов больше не упустят возможность вовремя ответить своим клиентам или тем, кто заинтересовался услугами. Это расширит коммуникационный канал.
Также на странице с отзывами сделали:
блок с рейтингом компании;
все отзывы компании с нумерацией страниц на сайте;
счетчик новых отзывов, на которые компания не успела ответить.
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