20 млн человек получили электронную подпись в приложении «Госключ»

С «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг. С такими сертификатами электронных подписей работают 1,5 тысячи компаний.

Сертификат электронной подписи в приложении «Госключ» бесплатно оформили уже 20,8 млн человек.

«В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы», — сказано на сайте Минцифры.

Всего в приложении выдано 1,8 млн УКЭП и 22,1 млн УНЭП.

Чаще всего УКЭП используют в заявлениях на получение госуслуг, сделках с недвижимостью с застройщиками и при участии банков, для документов, которые отправляют себе на подпись с помощью сервиса Госуслуг, при регистрации бизнеса и чтобы заверить таможенные декларации.

УНЭП используют для подписи договоров связи, заявлений на получения госуслуг, кадровых документов и бумаг, которые направят в негосударственные пенсионные фонды.

Чаще всего «Госключом» пользуются мужчины (51,4%), средний возраст владельца сертификата — 39 лет.

«Госключ» позволяет получить почти 500 госуслуг, для которых нужна электронная подпись. Его интегрировали в бизнес-процессы 1,5 тыс. компаний.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.