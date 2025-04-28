⏳ До 5 мая 2025 нужно и отчитаться по НДФЛ за период с 23 по 30 апреля, и оплатить его: таблицы с КБК

Налоговики разъяснили, как заполнить уведомление по ЕНП по НДФЛ с учетом прогрессивной шкалы налога и районных коэффициентов.

5 мая — крайний срок отправки в налоговую уведомления по рассчитанному НДФЛ за период с 23 апреля по 30 апреля включительно 2025 года, напоминает региональное УФНС.

В графе «Период» уведомления ставят значение «31/11».

При расчете НДФЛ с 1 января 2025 года доход работников, получающих северные надбавки, делят на две части, которые облагаются налогом по-разному:

саму зарплату;

районные надбавки.

В уведомлении КБК указывают раздельно, в зависимости от размера налоговой базы.

Для налогообложения основной зарплаты применяют пятиступенчатую шкалу. В уведомлении указывают такие КБК:

Доход Ставка, % КБК до 2,4 млн руб. 13 18210102010011000110 от 2,4 до 5 млн 15 18210102080011000110 от 5 до 20 млн 18 18210102150011000110 от 20 до 50 млн 20 18210102160011000110 свыше 50 млн 22 18210102170011000110

Доход в части районных коэффициентов облагают НДФЛ по двуступенчатой шкале. Для них используют такие КБК:

Доход Ставка, % КБК до 5 млн руб. 13 18210102210011000110 свыше 5 млн 15 18210102230011000110

Срок уплаты НДФЛ, по которому отправили уведомление, — тоже до 5 мая 2025 года.

Рассчитывать налоги, формировать уведомления и налоговые декларации, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь верно отражать все операции в 1С, без ошибок составлять любую отчетность.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.