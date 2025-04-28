⏳ До 5 мая 2025 нужно и отчитаться по НДФЛ за период с 23 по 30 апреля, и оплатить его: таблицы с КБК

5 мая — крайний срок отправки в налоговую уведомления по рассчитанному НДФЛ за период с 23 апреля по 30 апреля включительно 2025 года, напоминает региональное УФНС.
В графе «Период» уведомления ставят значение «31/11».
При расчете НДФЛ с 1 января 2025 года доход работников, получающих северные надбавки, делят на две части, которые облагаются налогом по-разному:
саму зарплату;
районные надбавки.
В уведомлении КБК указывают раздельно, в зависимости от размера налоговой базы.
Для налогообложения основной зарплаты применяют пятиступенчатую шкалу. В уведомлении указывают такие КБК:
Доход
Ставка, %
КБК
до 2,4 млн руб.
13
18210102010011000110
от 2,4 до 5 млн
15
18210102080011000110
от 5 до 20 млн
18
18210102150011000110
от 20 до 50 млн
20
18210102160011000110
свыше 50 млн
22
18210102170011000110
Доход в части районных коэффициентов облагают НДФЛ по двуступенчатой шкале. Для них используют такие КБК:
Доход
Ставка, %
КБК
до 5 млн руб.
13
18210102210011000110
свыше 5 млн
15
18210102230011000110
Срок уплаты НДФЛ, по которому отправили уведомление, — тоже до 5 мая 2025 года.
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Комментарии2
В смысле?
Срок уплаты - 5 мая,.
Почему до? если 1-4 мая выходные.
Может кто то по СБП платит налоги?
При таком способе оплаты можно и в выходные перевести деньги...
Например по УИН с корпоративной карты. Некоторые ИП например так платят налоги, и даже с личных карт...