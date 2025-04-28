😲 За вопрос покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?» могут оштрафовать, предупреждает ФНС

Федеральная налоговая служба разъяснила, что вопрос кассиров о том, нужен ли покупателю кассовый чек, некорректный. Если чек не выдали ни в электронном, ни в бумажном виде — это грозит штрафом.

При расчете покупателю должны выдать кассовый чек: бумажный или электронный — если до момента расчета покупатель дал номер телефона или электронный адрес. ФНС напоминает об этом в письме от 23.04.2025 № АБ-4-20/4130@.

Если покупатель не предоставил свой номер или электронный адрес для отправки электронного чека до момента расчета, ему нужно выдать бумажный чек. Такой же порядок надо соблюдать, если покупатель в момент расчета молчит.

«В указанных случаях продавец не вправе не выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе, даже если покупатель инициативно сообщит продавцу, что ему не нужен кассовый чек», — указано в письме ФНС.

Соответственно, вопрос кассира к покупателю «Нужен вам кассовый чек или нет?» налоговики считают некорректным в целях исполнения продавцом обязанности по применению ККТ.

За нарушение установленного порядка выдачи и направления кассового чека на бумажном носителе и в электронной форме грозит штраф по ч. 4 и 6 ст. 14.5 КоАП. А если при этом не применили ККТ — то по ч. 2 и 3 КоАП, предупреждает ФНС.

Особо отмечено, что закон 54-ФЗ о применении ККТ не регламентирует порядок и форму получения согласия у покупателя/клиента для направления чека на телефон или по электронной почте.

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