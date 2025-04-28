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Социальные пособия

Депутаты предлагают ввести дополнительные выплаты некоторым военнослужащим с детьми

Законопроект предусматривает доплату к окладу в размере 10% на одного ребенка, 15% — на двух, 20% — на трех, 30% — на четырех детей и более.

Для военнослужащих — участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагают ввести дополнительные выплаты. Соответствующий законопроект внесен депутатами на рассмотрение в Госдуму.  

Инициатива предполагает введение ежемесячных выплат в зависимости от количества детей:

  • один ребенок — 10% от оклада;

  • двое детей — 15%;

  • трое детей — 20%;

  • четверо и больше — 30%.

Также в законопроекте предусмотрены ежегодные выплаты:

  • к Международному дню защиты детей;

  • к Дню знаний;

  • к Новому году.

Размер таких выплат будет устанавливать Правительство РФ.

Если закон примут, он вступит в силу со дня опубликования.

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