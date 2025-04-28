Депутаты предлагают ввести дополнительные выплаты некоторым военнослужащим с детьми

Для военнослужащих — участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагают ввести дополнительные выплаты. Соответствующий законопроект внесен депутатами на рассмотрение в Госдуму.
Инициатива предполагает введение ежемесячных выплат в зависимости от количества детей:
один ребенок — 10% от оклада;
двое детей — 15%;
трое детей — 20%;
четверо и больше — 30%.
Также в законопроекте предусмотрены ежегодные выплаты:
к Международному дню защиты детей;
к Дню знаний;
к Новому году.
Размер таких выплат будет устанавливать Правительство РФ.
Если закон примут, он вступит в силу со дня опубликования.
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