Иностранным компаниям хотят запретить обратный выкуп акций российских предприятий

В Госдуме подготовили законопроект, который разрешит российским компаниям отказывать иностранцам в обратном выкупе активов.

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил поправки в закон «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ. У государства появятся юридические основания отказать иностранцам в обратном выкупе акций в ведущих отраслях экономики. Например, в торговле и производстве продуктов питания.

Согласно поправкам, РФ сможет запретить сделку по возврату акций, если предприятие имеет серьезное влияние на экономику. Это затронет тех инвесторов, которые ушли с российского рынка с возможностью вернуться через обратный выкуп активов (заключили опцион). Об этом пишут «Известия».

Новый порядок разрешит российскому владельцу компании в одностороннем порядке отказаться от исполнения опциона. Это будет можно сделать если:

штаб-квартира иностранной компании располагается в недружественной стране ;

акции компании были проданы в период с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025 ;

цена опциона ниже рыночной или с момента его заключения прошло два года.

Законопроект направили в правительство, а также на отзыв в Минэкономразвития.

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