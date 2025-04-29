Ozon начнет торговать продуктами из «Пятерочки» и «Чижика»

Компания Х5 Group запустит на маркетплейсе Ozon онлайн-витрины. Пользователи смогут заказать доставку товаров из сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

На Ozon будет больше 10 тыс. позиций: продукты питания, готовая еда, средства гигиены, бытовая химия, а также собственные торговые марки (СТМ).

Сначала нововведение начнет работать для жителей Москвы, затем появится в Санкт-Петербурге, а после — в остальных регионах, где есть торговые сети X5. Об этом пишут «Ведомости».

Заказ доставят из дарксторов в течение 30 минут, его будут собирать сотрудники X5.

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