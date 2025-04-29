МСП обновили рекорд: численность малого и среднего бизнеса превысила 6,7 млн

В первом квартале 2025 года представителями МСП стали свыше 118 тысяч компаний и ИП. В этом секторе экономики занято больше 29 млн человек.

В первом квартале 2025 года число малых и средних предприятий превысило 6,7 млн. Прирост составил больше 118 тыс. компаний и ИП. Это рекорд с начала ведения реестра МСП в 2016 году.

Почти две трети представителей МСП работают как ИП. На апрель 2025 года зарегистрировалось свыше 4,42 млн ИП и 2,28 млн юридических лиц.

«Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Число занятых в секторе МСП в 2024 году превысило 29 млн человек. Это на 29,2% больше, чем в 2019 году. Стремительный рост заметен в приоритетных отраслях экономики. Например, в производстве прирост занятых составил почти 500 тыс. человек, в гостиничном бизнесе работают 346 тыс., в IT — 233 тыс.

Лидеры по приросту МСП в первом квартале 2025 — Чеченская республика (+7%), Дагестан (6,7%) и Ингушетия (6,2%) Херсонская (5,3%) и Запорожская (5%) области.

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