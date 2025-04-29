СФР: как оплачивают больничный при карантине в детском саду у ребенка сотрудника

Родитель может уйти на больничный при карантине в детсаду, если ребенку еще не исполнилось 7 лет. Листок оформят с первого дня введения карантина.

За больничным листком может обратиться любой из родителей или другой работающий член семьи. Больничный оформят с первого дня введения карантина, сообщает региональное отделение СФР.

Больничный оформляет лечащий врач. Для этого нужно принести копию приказа дошкольной организации, где объявлен карантин, либо справку из Роспотребнадзора.

Если ребенку уже исполнилось 7 лет, больничный из-за карантина в детсаду не оформят.

В случае болезни ребенка листок нетрудоспособности откроют по уходу за больным ребенком, а не из-за карантина.

Оплатят больничный за весь период карантина по общим правилам:

если стаж меньше 5 лет — 60% от среднего заработка;

стаж от 5 до 8 лет — 80%;

стаж 8 лет и более — 100%.

Данные об открытии электронного больничного подтянутся в личный кабинет на Госуслугах, там же будет сумма начисленного пособия.

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