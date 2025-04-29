Предпринимателям из Краснодарского края продлили сроки уплаты налогов на имущество

Бизнес, который пострадал от крушения танкеров в Керченском проливе, сможет уплатить налоги на имущество до 25 декабря 2025 года.

Налоговики напомнили, что в силу вступило постановление правительства от 09.04.2025 № 466. Этот документ продлил сроки уплаты налогов на имущество для предпринимателей из Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, которые пострадали от разлива нефти в Керченском проливе.

Они смогут уплатить налог на имущество, земельный налог и авансовые платежи по ним до 25 декабря 2025 года включительно.

Право на особые условия будут у организаций и ИП, которые:

находятся в месте, где введен режим чрезвычайной ситуации;

занимаются деятельностью, связанной с туризмом. Например, имеют в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП код основного вида деятельности 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» или 79.1 «Деятельность туристических агентств и туроператоров».

«Перечень лиц, соответствующих указанным критериям и заявивших свое право на получение мер поддержки, определяется в порядке, установленном администрацией Краснодарского края, и направляется (с указанием ИНН) в УФНС России по Краснодарскому краю», — сказано на сайте ФНС.

Сроки уплаты налогов продлят в проактивном режиме (без заявления), решения о предоставлении налоговой отсрочки не будет.

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