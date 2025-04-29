Поменяли правила подачи заявления в ТПП о подтверждении форс-мажора для внутрироссийских договоров

Совет ТПП внес изменения (постановление № 74-19 от 15.04.2025) в положение о подтверждении форс-мажора по договорам в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утвержденное постановлением от 24.06.2021 № 7-2.
К заявлению в уполномоченную ТПП больше не нужно прикладывать:
копию устава юридического лица;
компаниям — документ о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа;
ИП — копию 2-й и 3-й страниц паспорта.
Добавили требование к выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: она должна быть актуальна на дату подачи заявления.
Подать документы можно лично, отправить по почте или в электронном виде через сайт ТПП.
Также добавили пункт об аннулировании заключения. Такое решение будут оформлять за подписью президента ТПП или вице-президента, курирующего правовые вопросы.
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