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Общественная палата предложила бесплатно предоставлять жилье многодетным семьям. Но с ограничениями

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил предоставлять бесплатное жилье многодетным семьям.

Он сказал, что такую меру можно применять поэтапно — в зависимости от количества детей в семье и зарплаты родителей. При этом на такую недвижимость может быть установлен запрет на приватизацию, продажу.

Вот еще предложения, прозвучавшие на круглом столе Общественной палаты:

  • земельные участки для многодетных должны предоставляться с необходимой инфраструктурой — сети, коммуникации, сады, больницы;

  • можно создавать общественно-жилищные кооперативы с государственным софинансированием;

  • решить проблему с получением согласия органов опеки и попечительства на сделки по купле-продаже недвижимости, если в них участвуют несовершеннолетние;

  • необходимо увеличить возрастной порог программы «Молодая семья» до 40 лет.

Ранее мы писали, что Общественная палата назвала Общественный совет при ФНС одним из самых эффективных.

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наталья коновалова
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