Мишустин: вклад ИТ-индустрии в ВВП за пять лет вырос в два раза

Глава Правительства напомнил, что в рамках указа Владимира Путина о национальных целях развития стоит задача перевести 80% российских организаций ключевых отраслей на российское программное обеспечение (ПО).

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил хорошие результаты работы российской IT-отрасли: за пять лет вклад сектора в ВВП вырос почти в два раза.

«Наша ИТ-индустрия демонстрирует неплохие результаты. За последние пять лет совокупный среднегодовой темп ее роста составил почти 28%, а вклад в валовой внутренний продукт за этот период увеличился практически в два раза», — заявил Мишустин на стратегической сессии «Промышленное программное обеспечение тяжелого класса».

Он напомнил, что в указе Президента о национальных целях развития стоит задача к 2030 году обеспечить переход 80% российских организаций ключевых отраслей на отечественный софт. Речь прежде всего о прикладных решениях для производственных и управленческих процессов.

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