70% работодателей изучают цифровой след кандидата: МВД объяснило, что такое цифровая репутация

Каждый оставляет цифровой след, который может повлиять на работу и карьеру, личную жизнь и даже безопасность. Образ в глазах окружающих формируют старые комментарии и посты в соцсетях, случайные упоминания в новостях.

Цифровая репутация — это не только проблема бизнеса и знаменитостей. Это все, что можно найти в интернете:

Соцсети (посты, комментарии, фото, лайки).

Профессиональные профили (Hh, сайты услуг фрилансеров).

Отзывы и рейтинги (Google, Яндекс, форумы).

Публичные базы данных (например, судебные решения, списки должников).

Упоминания в СМИ (даже если вы просто случайный участник события).

Вот почему цифровая репутация важна для обычного человека:

Сфера Пояснение Карьера и трудоустройство HR проверяет соцсети: 70% рекрутеров изучают цифровой след кандидата. Неудачная шутка или фото с вечеринки могут стать причиной отказа. Личная жизнь и отношения Свидания и знакомства: 57% людей «гуглят» партнера перед первым свиданием Финансы и кредиты Банки проверяют клиентов: негативные упоминания (например, о долгах) могут привести к отказу в кредите Фриланс и самозанятость Плохие отзывы на биржах лишают заказов Юридические проблемы Суды и проверки: публичные оскорбления или клевета в сети могут привести к искам Безопасность Мошенничество и доксинг: избыток личной информации в сети делает вас уязвимым для атак.

Такие разъяснения привела киберполиция МВД.

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