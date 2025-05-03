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70% работодателей изучают цифровой след кандидата: МВД объяснило, что такое цифровая репутация

Каждый оставляет цифровой след, который может повлиять на работу и карьеру, личную жизнь и даже безопасность. Образ в глазах окружающих формируют старые комментарии и посты в соцсетях, случайные упоминания в новостях.

Цифровая репутация — это не только проблема бизнеса и знаменитостей. Это все, что можно найти в интернете:

  • Соцсети (посты, комментарии, фото, лайки).

  • Профессиональные профили (Hh, сайты услуг фрилансеров).

  • Отзывы и рейтинги (Google, Яндекс, форумы).

  • Публичные базы данных (например, судебные решения, списки должников).

  • Упоминания в СМИ (даже если вы просто случайный участник события).

Вот почему цифровая репутация важна для обычного человека:

Сфера

Пояснение

Карьера и трудоустройство

HR проверяет соцсети: 70% рекрутеров изучают цифровой след кандидата. Неудачная шутка или фото с вечеринки могут стать причиной отказа.

Личная жизнь и отношения

Свидания и знакомства: 57% людей «гуглят» партнера перед первым свиданием

Финансы и кредиты

Банки проверяют клиентов: негативные упоминания (например, о долгах) могут привести к отказу в кредите

Фриланс и самозанятость

Плохие отзывы на биржах лишают заказов

Юридические проблемы

Суды и проверки: публичные оскорбления или клевета в сети могут привести к искам

Безопасность

Мошенничество и доксинг: избыток личной информации в сети делает вас уязвимым для атак.

Такие разъяснения привела киберполиция МВД.

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