70% работодателей изучают цифровой след кандидата: МВД объяснило, что такое цифровая репутация

Цифровая репутация — это не только проблема бизнеса и знаменитостей. Это все, что можно найти в интернете:
Соцсети (посты, комментарии, фото, лайки).
Профессиональные профили (Hh, сайты услуг фрилансеров).
Отзывы и рейтинги (Google, Яндекс, форумы).
Публичные базы данных (например, судебные решения, списки должников).
Упоминания в СМИ (даже если вы просто случайный участник события).
Вот почему цифровая репутация важна для обычного человека:
Сфера
Пояснение
Карьера и трудоустройство
HR проверяет соцсети: 70% рекрутеров изучают цифровой след кандидата. Неудачная шутка или фото с вечеринки могут стать причиной отказа.
Личная жизнь и отношения
Свидания и знакомства: 57% людей «гуглят» партнера перед первым свиданием
Финансы и кредиты
Банки проверяют клиентов: негативные упоминания (например, о долгах) могут привести к отказу в кредите
Фриланс и самозанятость
Плохие отзывы на биржах лишают заказов
Юридические проблемы
Суды и проверки: публичные оскорбления или клевета в сети могут привести к искам
Безопасность
Мошенничество и доксинг: избыток личной информации в сети делает вас уязвимым для атак.
Такие разъяснения привела киберполиция МВД.
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