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Защита персональных данных

МВД: изображение несовершеннолетнего — это персональные данные, охраняемые законом

В России изображение несовершеннолетнего ребенка — это персональные данные. Без согласия родителей/законных представителей публикация таких фото незаконна.

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса и закону № 152-ФЗ «О персональных данных», использование изображения несовершеннолетнего без согласия родителей или законных представителей запрещено. Но есть исключения:

  • использование в государственных, общественных или публичных интересах;

  • съемки в общественных местах или на публичных мероприятиях (если изображение не является основным объектом).;

  • если ребенок позировал за плату.

Ответственность за нарушение предусмотрена ст. 13.11 КоАП. Это административная ответственность за нарушение законодательства о персданных.

Киберполиция МВД рассказала что делать, если фото размещено без согласия:

Действие

Пояснение

1

Зафиксируйте нарушение

  • Сделайте скриншоты, сохраните URL и дату.

  • Запишите контакт администратора сайта, если возможно.

2

Потребуйте удалить

  • Обратитесь к владельцу ресурса или в техподдержку соцсети.

  • Направьте письменное требование со ссылкой на ст. 152.1 ГК и закон № 152-ФЗ

3

Подайте жалобу

В Роскомнадзор: через официальный сайт.

В прокуратуру — если контент не удаляют.

В суд — для защиты чести и компенсации морального вреда.

Родители имеют полное право защищать приватность ребенка. Чем раньше среагировать, тем выше шанс убрать незаконный контент и привлечь нарушителя к ответственности.

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