МВД: изображение несовершеннолетнего — это персональные данные, охраняемые законом

В России изображение несовершеннолетнего ребенка — это персональные данные. Без согласия родителей/законных представителей публикация таких фото незаконна.

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса и закону № 152-ФЗ «О персональных данных», использование изображения несовершеннолетнего без согласия родителей или законных представителей запрещено. Но есть исключения:

использование в государственных, общественных или публичных интересах;

съемки в общественных местах или на публичных мероприятиях (если изображение не является основным объектом).;

если ребенок позировал за плату.

Ответственность за нарушение предусмотрена ст. 13.11 КоАП. Это административная ответственность за нарушение законодательства о персданных.

Киберполиция МВД рассказала что делать, если фото размещено без согласия:

Действие Пояснение 1 Зафиксируйте нарушение Сделайте скриншоты, сохраните URL и дату .

Запишите контакт администратора сайта, если возможно. 2 Потребуйте удалить Обратитесь к владельцу ресурса или в техподдержку соцсети.

Направьте письменное требование со ссылкой на ст. 152.1 ГК и закон № 152-ФЗ 3 Подайте жалобу В Роскомнадзор: через официальный сайт. В прокуратуру — если контент не удаляют. В суд — для защиты чести и компенсации морального вреда.

Родители имеют полное право защищать приватность ребенка. Чем раньше среагировать, тем выше шанс убрать незаконный контент и привлечь нарушителя к ответственности.

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