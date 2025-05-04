МВД: изображение несовершеннолетнего — это персональные данные, охраняемые законом

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса и закону № 152-ФЗ «О персональных данных», использование изображения несовершеннолетнего без согласия родителей или законных представителей запрещено. Но есть исключения:
использование в государственных, общественных или публичных интересах;
съемки в общественных местах или на публичных мероприятиях (если изображение не является основным объектом).;
если ребенок позировал за плату.
Ответственность за нарушение предусмотрена ст. 13.11 КоАП. Это административная ответственность за нарушение законодательства о персданных.
Киберполиция МВД рассказала что делать, если фото размещено без согласия:
Действие
Пояснение
1
Зафиксируйте нарушение
2
Потребуйте удалить
3
Подайте жалобу
В Роскомнадзор: через официальный сайт.
В прокуратуру — если контент не удаляют.
В суд — для защиты чести и компенсации морального вреда.
Родители имеют полное право защищать приватность ребенка. Чем раньше среагировать, тем выше шанс убрать незаконный контент и привлечь нарушителя к ответственности.
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