При всем желании инициативно применять НДС 20% нельзя — ФНС

Налоговики пояснили, что ИП на упрощенке с доходом до 60 млн рублей не может по собственному желанию работать с НДС и получать вычеты.

Налоговую спросили, может ли ИП на УСН с доходом меньше 60 млн рублей добровольно применять ставку 20% и использовать вычет с входных документов. У ИП есть входящие документы с НДС для уменьшения налога, и заказчикам будет удобно получать счета-фактуры с НДС 20%.

В такой ситуации вычет по НДС невозможен, так как это не предусмотрено п. 5 ст. 173 и п. 1 ст. 171 НК, ответили налоговики в телеграм-чате ФНС.

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