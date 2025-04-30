При всем желании инициативно применять НДС 20% нельзя — ФНС

Налоговую спросили, может ли ИП на УСН с доходом меньше 60 млн рублей добровольно применять ставку 20% и использовать вычет с входных документов. У ИП есть входящие документы с НДС для уменьшения налога, и заказчикам будет удобно получать счета-фактуры с НДС 20%.
В такой ситуации вычет по НДС невозможен, так как это не предусмотрено п. 5 ст. 173 и п. 1 ст. 171 НК, ответили налоговики в телеграм-чате ФНС.
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