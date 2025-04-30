У клиентов Т-Банка появились проблемы с переводами в Беларусь

При переводе средств в приложении кроме ФИО и номера карты получателя запрашивается селфи отправителя, потом предлагается связаться с поддержкой, но в итоге перевести деньги не удается.

Пользователь «Клерка» прислала скриншоты из приложения банка. Она пытается перевести деньги со своей карты в Беларусь родственнице.

«Система помимо номера карты и ФИО получателя сперва запрашивает селфи, после его загрузки с камеры в приложении пишет "свяжитесь с оператором". Связываешься — и все, глухо. Вручную ничего "отжать" не могут», — говорит читательница.

Пользователь на связи с поддержкой, но пока ей так и не помогли, предложили попробовать отключить запрос селфи (хотя пользователь говорит, что видит такую опцию в приложении впервые, возможно она подключена со стороны банка как дополнительная защита от мошенников).

Читательница «Клерка» говорит, что ранее проблем с переводами не было, например, перед Новым годом она тоже переводила деньги таким же образом в Беларусь и ни с какими сложностями не столкнулась.

Пока мы писали новость, пользователь получила ответ от поддержки:

Следим за ситуацией и будем дополнять новость.

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