Россияне рассказали, где хранят наличные деньги и какие это суммы

Каждый второй россиянин хранит наличные деньги дома. Такой результат показал опрос ВТБ. Более половины из них могут положить деньги в банк — при условии высоких процентов по вкладам и если будет гарантирована их защита.

Четверть опрошенных предпочитают хранить деньги в сейфе. Еще по 20% — в копилках и книгах. 12% респондентов прячут деньги в скрытые карманы одежды, еще 7% — хранят наличку под матрасом. Кроме этого, россияне прячут деньги дома за картинами, в кухонных принадлежностях, электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

40% опрошенных держат дома от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, 30% — от 30 тыс. до 100 тыс.

Россияне считают, что хранить деньги дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ, говорится в исследовании.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.