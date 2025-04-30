ЦОК КПП БСН 28.04 Мобильный
Наличные деньги

Россияне рассказали, где хранят наличные деньги и какие это суммы

ВТБ узнал, где россияне хранят наличку. Половина опрошенных держит деньги дома.

Каждый второй россиянин хранит наличные деньги дома. Такой результат показал опрос ВТБ. Более половины из них могут положить деньги в банк — при условии высоких процентов по вкладам и если будет гарантирована их защита.

Четверть опрошенных предпочитают хранить деньги в сейфе. Еще по 20% — в копилках и книгах. 12% респондентов прячут деньги в скрытые карманы одежды, еще 7% — хранят наличку под матрасом. Кроме этого, россияне прячут деньги дома за картинами, в кухонных принадлежностях, электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

40% опрошенных держат дома от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, 30% — от 30 тыс. до 100 тыс.

Россияне считают, что хранить деньги дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ, говорится в исследовании.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Комментарии

1
  • Александр

    )) прям инструкция для начинающего квартирного вора))