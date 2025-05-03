По каким критериям покупатели выбирают бренды на маркетплейсах: результаты исследования

48% россиян обращают внимание на бренд при покупке на маркетплейсах.

25% часто возвращаются к одному продавцу или имеют любимый магазин.

Особенно важен бренд при выборе:

электроники — 42%;

продуктов и товаров повседневного спроса — 36%;

одежды, детских товаров, уходовых средств и парфюмерии — 30%.

45% пользователей добавляют магазины в «Избранное», и 20% покупают из этого раздела.

20% совершают покупки через витрины брендов (подписки на обновления).

52% заходят на маркетплейс целенаправленно к конкретному бренду.

Среди причин повторных покупок — положительный опыт (40%), скидки (33%), необычная реклама (25%).

Это результаты исследования Яндекс Маркета, которые приводит Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ).

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