По каким критериям покупатели выбирают бренды на маркетплейсах: результаты исследования

25% часто возвращаются к одному продавцу или имеют любимый магазин.
Особенно важен бренд при выборе:
электроники — 42%;
продуктов и товаров повседневного спроса — 36%;
одежды, детских товаров, уходовых средств и парфюмерии — 30%.
45% пользователей добавляют магазины в «Избранное», и 20% покупают из этого раздела.
20% совершают покупки через витрины брендов (подписки на обновления).
52% заходят на маркетплейс целенаправленно к конкретному бренду.
Среди причин повторных покупок — положительный опыт (40%), скидки (33%), необычная реклама (25%).
Это результаты исследования Яндекс Маркета, которые приводит Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ).
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию