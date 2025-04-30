ФАС обвиняет Т-Банк в нарушении закона о рекламе

Банк пообещал клиентам бесплатное снятие наличных с карты, но дополнительные условия указал мелким шрифтом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Т-Банка. В видеорекламе банка нашли признаки нарушения закона о рекламе.

Клиентов привлекли информацией о бесплатном снятии наличных с карты. Однако текст с дополнительными условиями был набран мелким шрифтом. Такую сноску зритель не успеет прочитать в течение короткого времени ротации ролика.

«Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — сказано на сайте ФАС.

Если вина Т-Банка будет доказана, его оштрафуют за нарушение ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ.

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