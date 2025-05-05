Для жителей новых регионов не будет особенностей регистрации в службе занятости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщает, что не вызвало возражений предложение исключить из Закона о занятости нормы об особенностях регистрации в органах службы занятости ищущих работу граждан новых территорий РФ.

«В связи с переходом данных территорий на использование единой цифровой платформы “Работа в России” в этих пунктах отпала надобность. Теперь жителям Запорожской и Херсонской областей не обязательно обращаться в центры занятости лично и представлять документы в бумажном виде, хотя таковое право у них, как и у всех других граждан России, по-прежнему остается», — объясняет ФНПР.