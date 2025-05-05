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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Для жителей новых регионов не будет особенностей регистрации в службе занятости

25 апреля 2025 года в Доме Правительства РФ состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщает, что не вызвало возражений предложение исключить из Закона о занятости нормы об особенностях регистрации в органах службы занятости ищущих работу граждан новых территорий РФ.

«В связи с переходом данных территорий на использование единой цифровой платформы “Работа в России” в этих пунктах отпала надобность. Теперь жителям Запорожской и Херсонской областей не обязательно обращаться в центры занятости лично и представлять документы в бумажном виде, хотя таковое право у них, как и у всех других граждан России, по-прежнему остается», — объясняет ФНПР.

Мероприятие провела координатор РТК Татьяна Голикова. Профсоюзную сторону представляла зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина, сторону работодателей – президент РСПП Александр Шохин, а сторону правительства – министр труда Антон Котяков.

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