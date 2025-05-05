АУРЭК: чаще всего в отчетности ошибки у тех, кто использует онлайн-бухгалтерию. Она не учитывает комиссию маркетплейсов

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) огласила итоги совещания в московском Управлении ФНС России, состоявшегося в конце апреля 2025 года.

В подавляющем большинстве случаев причина расхождений в налоговой отчетности ─ ошибки предпринимателей. Причем чаще они были у тех, кто использует онлайн-бухгалтерию, которая не учитывает комиссию маркетплейсов. Хотя сумма комиссии учитывается в налогооблагаемой базе.

Если селлер согласен с ошибкой, то нужно оперативно связаться со своей налоговой инспекцией, советует АУРЭК.

Ранее мы сообщали, что для принятия НДС к вычету нужно обращать внимание на статус УПД.

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