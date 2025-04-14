Для принятия НДС к вычету нужно обращать внимание на статус УПД

Компания на УСН с НДС 5% работает с Озон. Этот маркетплейс на продажи присылает УПД от имени компании, но со статусом 2. Возникает вопрос: нужно ли вычленять эти продажи из общего отчета по реализации и формировать на них счет-фактуру или можно начислить НДС сводной справкой на всю сумму отчета.

Обсуждение этой темы идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». Автор вопроса утверждает, что есть разные мнения: кто-то говорит, что можно не выделять отдельно продажи, если нет условий для вычета у покупателей, а кто-то, что все равно нужно.

Бухгалтеры объясняют, что статус 2 — это просто передаточный акт/документ. Он не является счетом-фактурой, и принять НДС к вычету по нему нельзя. Если компания на НДС 5%, то вообще ничего к вычету принять нельзя.

Относительно сводного счета-фактуры при реализации надо иметь ввиду, что если в ЛК Озона не подключено выставление документов юрлицам, то все продажи идут физикам. По ним оформляется сводная справка по итогу месяца. Поэтому делить обороты не надо.

Специалисты рекомендуют вычленять и делать УПД по реестру юрлицам отдельно. Это оптовая продажа в 1С.

Если в УПД статус 2, то юрлицо=физику.

Некоторые бухгалтеры выделяют каждое юрлицо отдельной строкой, даже по УПД со статусом 2. Сводная справка по розничным продажам формирует в книге продаж с кодом 26. Этот код для фиксации операций с покупателями, не являющимися плательщиками НДС — физлица либо спецрежимники.

В УПД 2 не выделяется НДС, только в УПД 1, поэтому покупатели не заявляют его в книге покупок у себя. Даже если налог выделен, покупатель не имеет права принять его к вычету.

Коллеги подсказывают, что УПД — рекомендуемая форма для тех, кто не хочет составлять два документа на одну реализацию. Рекомендации по ее заполнению тоже рекомендуемые. И статус на этой форме тоже .рекомендуемый

Дают совет: нужно отражать отдельно юрлиц и присваивать номер из УПД-2, иначе будет разрыв по НДС. Покупатели с НДС по невнимательности или по другим причинам ставят НДС по УПД-2 к вычету. Неправильно принимать к вычету УПД 2, так как этот документ подтверждает переход права собственности. Это тоже самое, что НДС принять к вычету без счета-фактуры.

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