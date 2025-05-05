ФОСТ: как новым плательщикам НДС воспользоваться правительственной амнистией-2025

Кабмин освободил от штрафов бизнес на упрощенке, который впервые сдает декларации по НДС. Что это значит и что делать дальше, разъяснило Федеральное общество сетевой торговли.

Компании и ИП на упрощенке, которые в 2025 году впервые должны платить НДС и сдавать отчетность, освободили от штрафов за несвоевременную подачу первой декларации. Соответствующее постановление Правительства от 23 апреля 2025 года № 530 было опубликовано 25 апреля. Так власти решили помочь бизнесу перейти на новые правила, перенастроить бухгалтерские программы, обучить сотрудников и разобраться в новой отчетности.

С 2025 года плательщиками НДС стали ИП и юрлица на упрощенке, у которых доход превысил 60 млн рублей за предыдущий или текущий год, напоминает Федеральное общество сетевой торговли. Они должны платить налог и ежеквартально отправлять электронную декларацию. За нарушение срока представления отчетности штрафуют: 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не больше 30% и не менее 1000 руб. Бумажная декларация считается непредставленной.

Теперь за ошибки в первый раз наказывать не будут. Если декларацию за первый квартал не подали вовремя, штрафов и блокировки счета не последует. Постановление вступило в силу с 25 апреля — в последний день подачи декларации за первый квартал.

Но отсрочка касается только первой декларации. Со второго отчетного периода бизнес должен соблюдать сроки и формат отправки документов, иначе налогоплательщика оштрафуют.

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