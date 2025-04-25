❗❗❗ Кабмин ввел мораторий на первый штраф для упрощенцев с НДС

На основании постановления Правительства РФ от 23 апреля 2025 года № 530 «Об особенностях неприменения ответственности к отдельным налогоплательщикам в 2025 году» за несвоевременно представленную декларацию по НДС на первый раз не будут наказывать штрафом.
«К ним не будут применяться штрафные санкции за непредоставление в срок первой налоговой декларации по НДС, если такая налоговая декларация впервые представляется за любой из кварталов 2025 года», — поясняет кабмин.
Это решение поможет бизнесу в спокойном режиме провести перенастройку бухгалтерских программ и изучить порядок заполнения декларации по НДС, добавили в Правительстве.
Таким образом, штрафа не будет за тот квартал 2025 года, с которого доход превысил 60 млн руб. с 01.01.2025 и пришлось начать платить НДС.
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Комментарии2
Это хорошо или плохо?
совсем куку