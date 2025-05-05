Решение ВС РФ: банк не может устанавливать новые комиссии по кредиткам

Верховный суд решил, что банки не могут в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.
В 2022 году житель Санкт-Петербурга пожаловался на то, что банк ограничил беспроцентное снятие наличных с кредитной карты суммой в 50 тыс. рублей. Все, что превысит лимит, будет облагаться комиссией 5,9% от суммы плюс дополнительная плата 900 рублей.
Суды трех инстанций приняли сторону банка. Однако Верховный суд отменил это и поддержал клиента.
«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — сказано в определении ВС от 18.03.2025 № 78-КГ24-46-КЗ.
Дело о вводе комиссий за снятие наличных направили на пересмотр с учетом позиции ВС.
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