Решение ВС РФ: банк не может устанавливать новые комиссии по кредиткам

Если банк ввел ограничения на снятие наличных и удерживает комиссию при превышении лимита, то это нарушает закон и права клиентов.

Верховный суд решил, что банки не могут в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.

В 2022 году житель Санкт-Петербурга пожаловался на то, что банк ограничил беспроцентное снятие наличных с кредитной карты суммой в 50 тыс. рублей. Все, что превысит лимит, будет облагаться комиссией 5,9% от суммы плюс дополнительная плата 900 рублей.

Суды трех инстанций приняли сторону банка. Однако Верховный суд отменил это и поддержал клиента.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», — сказано в определении ВС от 18.03.2025 № 78-КГ24-46-КЗ.

Дело о вводе комиссий за снятие наличных направили на пересмотр с учетом позиции ВС.