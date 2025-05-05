Отраслевой комитет уточнил, как применять в бухучете пункт 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Отраслевой комитет по машиностроению утвердил две рекомендации для решения распространенной бухгалтерской проблемы — какие затраты включать в себестоимость запасов, а какие признавать в прибыли (убытке) в качестве расходов.
Рекомендация Р-170 разработана для применения пункта 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточняет Фонд НРБУ БМЦ. Согласно пункту, в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включают затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса — сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины.
Но понятия «ненадлежащий» и «сверхнормативный» не уточняются, и непонятно, что считать признаками ненадлежащей организации производственного процесса. Это приводит к неоднозначности в применении стандарта и к несопоставимости финансовой отчетности разных организаций.
В рекомендации Р-170 использовали международную практику бухучета, где основным признаком сверхнормативных затрат считают отклонение от обычных нормальных параметров производства.
Рекомендация Р-171 отвечает на сходные вопросы в отношении общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Использовали международную практику, формализованную в МСФО. Согласно рекомендации, общехозяйственные затраты не включаются в оценку запасов, а общепроизводственные – включаются, но с определенными ограничениями.
Обе рекомендации дают бухгалтерам алгоритмы по отделению затрат, которые признают расходами в периоде понесения, от затрат, которые нужно включить в себестоимость запасов.
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