Отраслевой комитет уточнил, как применять в бухучете пункт 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы»

В стандарте ФСБУ 5/2019 недостаточно уточнены некоторые понятия. ОК по машиностроению разработал рекомендации: какие затраты считать расходами, а какие включать в себестоимость запасов.

Отраслевой комитет по машиностроению утвердил две рекомендации для решения распространенной бухгалтерской проблемы — какие затраты включать в себестоимость запасов, а какие признавать в прибыли (убытке) в качестве расходов.

Рекомендация Р-170 разработана для применения пункта 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточняет Фонд НРБУ БМЦ. Согласно пункту, в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включают затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса — сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины.

Но понятия «ненадлежащий» и «сверхнормативный» не уточняются, и непонятно, что считать признаками ненадлежащей организации производственного процесса. Это приводит к неоднозначности в применении стандарта и к несопоставимости финансовой отчетности разных организаций.

В рекомендации Р-170 использовали международную практику бухучета, где основным признаком сверхнормативных затрат считают отклонение от обычных нормальных параметров производства.

Рекомендация Р-171 отвечает на сходные вопросы в отношении общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Использовали международную практику, формализованную в МСФО. Согласно рекомендации, общехозяйственные затраты не включаются в оценку запасов, а общепроизводственные – включаются, но с определенными ограничениями.

Обе рекомендации дают бухгалтерам алгоритмы по отделению затрат, которые признают расходами в периоде понесения, от затрат, которые нужно включить в себестоимость запасов.

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