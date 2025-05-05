Минцифры разработало правила маркировки звонков с бизнес-номеров

Звонки от компаний будут подписывать по новым правилам. Бизнес станет отправлять данные о себе оператору связи.

При звонках от юрлиц или ИП мобильные операторы будут обязаны передавать на телефон пользователя сведения о том, кто звонит. Такой проект постановления Правительства разработали в Минцифры.

Документ устанавливает сроки, порядок, состав и формат направления таких сведений операторам.

Так, информация о компании должна содержать:

название юрлица или ИП либо товарный знак;

категорию вызова (банк, медицина, еда, клининг и т. д.), всего 38 таких категорий;

дополнительную информацию о деятельности инициатора звонка.

Текст сообщения при вызове будет не больше 32 символов. Отправлять сведения мобильным операторам компании станут на основании договора об отображении информации.

Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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