В Москве могут отключить интернет, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая 2025

В единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в Москве могут ограничить доступ в интернет.
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — сказано в СМС-рассылке от РСЧС.
Недавно мы писали, что у мобильных операторов произошел сбой, абоненты не могут пользоваться интернетом в своих смартфонах. В Билайне порекомендовали подключаться через Wi-Fi.
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Комментарии3
Да, дОжили...
зато "праздничные мероприятия"
не всё коту масленица (с)