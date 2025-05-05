В Москве могут отключить интернет, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая 2025

Ради безопасности праздничных мероприятий власти могут оставить жителей Москвы без доступа к интернету.

В единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в Москве могут ограничить доступ в интернет.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — сказано в СМС-рассылке от РСЧС.

Недавно мы писали, что у мобильных операторов произошел сбой, абоненты не могут пользоваться интернетом в своих смартфонах. В Билайне порекомендовали подключаться через Wi-Fi.

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