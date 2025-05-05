У абонентов пропал доступ к мобильному интернету

Самая частая жалоба у абонентов t2, МТС и Билайна — нет доступа в интернет с мобильных устройств.

Россияне начали жаловаться на сбои в работе интернета и мобильной связи у трех крупных операторов — t2, МТС и Билайна.

По данным портала по отслеживанию сбоев Downdetector, на перебои со связью у Билайна жалуются 2,6 тыс. клиентов, у t2 — 2,1 тыс., а у МТС — 2,5 тыс.

Представители мобильного оператора «Билайн» предупредили, что связь в Москве может работать с перерывами по независящим от компании причинам. Абонентам рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет.

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