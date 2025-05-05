Депутаты предлагают ввести выплаты пострадавшим в период ВОВ

5 мая 2025 года в Госдуму внесли законопроект о поддержке детей войны и тружеников тыла. Для них предусмотрены выплаты и компенсация за ЖКУ.

Депутаты Госдумы предлагают ввести ежемесячную денежную выплату в размере 1 000 рублей всем россиянам со статусом детей Великой Отечественной войны, независимо то того, получают ли они выплаты по закону о ветеранах. Соответствующий законопроект зарегистрирован и направлен спикеру ГД.

Также авторы инициативы хотят закрепить ежемесячную денежную выплату в размере 3 841,36 руб. для тружеников тыла. Депутаты напоминают, что для тружеников тыла не предусмотрены меры социальной поддержки на федеральном уровне. Также они не относятся к категории участников войны и поэтому не могут получать одновременно две пенсии.

«Принятие настоящего законопроекта будет означать признание на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны и тружеников тыла в Победу, а также позволит хотя бы частично улучшить их материальное положение в столь сложный социально-экономический период», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, этим категориям предлагается дать право на 25% компенсации расходов на оплату ЖКУ и право на внеочередное оказание медицинской помощи по программе госгарантий. Этими льготами дети войны и труженики тыла смогут воспользоваться, если они не пользуются другими аналогичными мерами соцподдержки.

В случае принятия закон начнет действовать с момента опубликования.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.