По дорогостоящим медуслугам справка для НДФЛ-вычета идет с кодом 2

Код 2 – это дорогостоящее лечение, по которому нет ограничения по сумме вычета.
Перечень медицинских услуг для вычета по НДФЛ утвержден постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458.
К какому коду относится лечение, решает медицинская организация, сообщает ФНС в письме от 24.04.2025 № БС-16-11/121@.
Налоговики ориентируются на данные из справки.
За разъяснениями по поводу отнесения конкретных медуслуг к дорогостоящим надо обращаться в Минздрав.
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