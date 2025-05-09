По дорогостоящим медуслугам справка для НДФЛ-вычета идет с кодом 2

При оплате медицинских услуг можно получить социальный налоговый вычет. Для вычета нужна справка установленной формы, в которой будет код 1 или 2.

Код 2 – это дорогостоящее лечение, по которому нет ограничения по сумме вычета.

Перечень медицинских услуг для вычета по НДФЛ утвержден постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458.

К какому коду относится лечение, решает медицинская организация, сообщает ФНС в письме от 24.04.2025 № БС-16-11/121@.

Налоговики ориентируются на данные из справки.

За разъяснениями по поводу отнесения конкретных медуслуг к дорогостоящим надо обращаться в Минздрав.

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