Налоговики разъяснили, как обосновать применение пониженной ставки УСН

Чтобы применять пониженную ставку, нужно заполнить строку об обосновании ее применения. Для этого указывают закон субъекта РФ.

Налоговики разъяснили, как указать код обоснования применения пониженной ставки по УСН с объектом «доходы» в декларации за 2024 год. Вопрос об этом в чате ФНС задал налогоплательщик из Мурманска.

Для этого нужно заполнить строку 124 «Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации» раздела 2.1.1 согласно п. 42 порядка заполнения УСН-декларации, утвержденного приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.

Уточнено, что упрощенцы из новых регионов в первой части показателя по строке 124 вправе ставить код «3462031» (приложение № 5 к приказу ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@).

Во второй части показателя по строке 124 ставят пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ. Для этих реквизитов отведено по четыре знакоместа. Строку заполняют слева направо. Если реквизит имеет меньше четырех знаков, в свободных полях ставят нули.

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