Малый бизнес может получить грант от Минцифры на 30 млн рублей

За грант на проект по импортозамещению иностранного софта смогут бороться компании со статусом «Микропредприятие» или «Малое предприятие».

Минцифры и Фонд содействия инновациям начали принимать заявки на конкурс «Развитие-Цифровые технологии». Он направлен на создание программного обеспечения, которое заместит импортный софт. Заявки принимают до 9 июня 2025 года.

Участвовать в конкурсе могут компании из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «Микропредприятие» или «Малое предприятие».

Проект, который претендует на грант, должен соответствовать одному из 33 приоритетных направлений.

«Конкурс ориентирован на компании, реализующие отечественные продукты, сервисы и платформенные решения, которые должны способствовать импортозамещению иностранного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов», — сказано на сайте Минцифры.

Узнайте больше о том, как получать гранты. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится 27 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

План вебинара:

1. Зачем нужны гранты?

2. Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ.

3. Подготовка конкурентоспособной заявки.

4. Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом.

5. Реализация проекта.

6. Отчетность перед грантодателем.

7. Отчитались. А что дальше?

8. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Спикеры вебинара: Ребковец Михаил — генеральный директор ООО «РГ ПАРТНЕРС», партнер АО «ВИСОФТ». Валиахметова Анжэла — генеральный директор АО «ВИСОФТ».

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!