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Малый и средний бизнес

Малый бизнес может получить грант от Минцифры на 30 млн рублей

За грант на проект по импортозамещению иностранного софта смогут бороться компании со статусом «Микропредприятие» или «Малое предприятие».

Минцифры и Фонд содействия инновациям начали принимать заявки на конкурс «Развитие-Цифровые технологии». Он направлен на создание программного обеспечения, которое заместит импортный софт. Заявки принимают до 9 июня 2025 года.

Участвовать в конкурсе могут компании из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «Микропредприятие» или «Малое предприятие».

Проект, который претендует на грант, должен соответствовать одному из 33 приоритетных направлений.

«Конкурс ориентирован на компании, реализующие отечественные продукты, сервисы и платформенные решения, которые должны способствовать импортозамещению иностранного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов», — сказано на сайте Минцифры.

Узнайте больше о том, как получать гранты. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится 27 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

План вебинара:

1. Зачем нужны гранты?

2. Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ.

3. Подготовка конкурентоспособной заявки.

4. Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом.

5. Реализация проекта.

6. Отчетность перед грантодателем.

7. Отчитались. А что дальше?

8. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Спикеры вебинара: Ребковец Михаил — генеральный директор ООО «РГ ПАРТНЕРС», партнер АО «ВИСОФТ». Валиахметова Анжэла — генеральный директор АО «ВИСОФТ».

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!

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