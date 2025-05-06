Операторы начнут передавать данные абонентов силовикам

МВД и ФСБ смогут узнать от мобильных операторов всю информацию об абонентах. Оценить правомерность таких запросов практически невозможно, поскольку клиенты не получат никаких уведомлений.

С 1 сентября 2025 года мобильные операторы будут предоставлять МВД и ФСБ личные данные абонентов по Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом сказано в проекте постановления правительства.

«Проект постановления определяет порядок, состав, формат и сроки предоставления оператором связи сведений с использованием СМЭВ по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность», — сказано в пояснительной записке.

Согласно проекту, силовики смогут в течение 24 часов узнать у операторов связи ФИО абонента, дату его рождения, место жительства, паспортные данные, статус последней активности в интернете и дату последнего использования номера.

Как пишет Forbes со ссылкой на источник в Минцифры, в реальности этот механизм не будет работать. Не все операторы, у которых есть лицензия, подключены к СМЭВ. А если и есть, то система не сможет обрабатывать слишком много запросов, она не рассчитана на такие большие нагрузки.

Также эксперты в области права считают, что проект постановления противоречит Конституции, которая гарантирует тайну связи. Абонентов не будут уведомлять о том, что их данные были переданы третьим лицам, даже если это силовики. Это значит, что практически невозможно оценить правомерность запросов.

Если на операторов вырастет нагрузка, то они будут вынуждены повысить цены на связь. Например, для обработки запросов им могут понадобится дополнительные сотрудники.

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