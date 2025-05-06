💨 Бухгалтеры выяснили, нужно ли отправлять объяснительную в налоговую из-за ошибок в работе облачной кассы

Если из-за сбоя программы покупателям не отправили чеки, но ошибку нашли и исправили — объяснительную отправлять не нужно, считают бухгалтеры.

Читатели нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» обсудили, нужно ли отправлять объяснительную в ФНС, если из-за проблем с облачной кассой не отправили покупателям достаточно большое количество чеков.

Саму ситуацию с чеками можно исправить с помощью кассы.

«Вручную из личного кабинета 1-ОФД бью чек коррекции. Тип чека выбираю — коррекция прихода. Там же в чеке указывается телефон покупателя. Таким образом, чек он получит за март, но отправлен он будет позже. Второй чек уходит в налоговую», — написали в чате.

За самостоятельно исправленную ошибку штрафа не будет, напомнили бухгалтеры: об этом гласит примечание к ст. 14.5 КоАП.

Объяснительную при этом коллеги советуют не отправлять, если все исправили в рамках текущего налогового периода. Главное — чтобы доход совпадал с декларацией, так как ИФНС смотрит доход по кассе, если увидят большие расхождения с декларацией.

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