Wildberries улучшил условия курьерской доставки к майским праздникам

Покупатели смогут определить, какие товары из общего заказа доставить курьером, а за какими они сами смогут прийти в ПВЗ.

Маркетплейс Wildberries обновил функционал курьерской доставки из пунктов выдачи заказов. Теперь клиенты смогут выбрать услугу «оставить у двери».

Кроме того, пользователи смогут отслеживать перемещения курьера на интерактивной карте.

«В ближайшие дни клиенты смогут выбрать, какие товары из общего заказа поедут курьером, а какие останутся дальше на хранении в ПВЗ», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Сейчас курьерская доставка курьерами Wildberries доступна уже в 318 городах РФ. Среднее время доставки составляет не более 1 часа.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.