Глава Минтруда: соцконтракт – самый эффективный инструмент формирования долгосрочного источника дохода

За первый квартал 2025 года социальными контрактами охвачено 187,4 тыс. человек, сообщил Антон Котяков.

С начала года заключено 65,8 тыс. социальных контрактов, а в прошлом году – 204 тыс. В 2025 году охвачено больше семей с детьми, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Из них на 1 апреля семей с детьми – 66,3%, в том числе многодетных – 24,9%. Соцконтракт – это наиболее эффективный инструмент формирования долгосрочного источника дохода. С учетом запроса граждан эта форма поддержки последовательно донастраивается», – пояснил он.

С февраля 2025 при оценке доходов для заключения соцконтракта не учитывают единое пособие. Теперь больше семей могут сформировать собственный стабильный источник заработка, добавил Котяков.

В 2024 году заключили более 204 тыс. социальных контрактов, которыми охвачены свыше 552 тыс. человек, напомнили в министерстве. Из них около 60% — семьи с детьми. По программе соцконтракта можно открыть свое дело, запустить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

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