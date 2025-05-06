🌄 В России растет интерес к турпоездкам в места, связанные с загадками и аномалиями

По данным Российского союза туриндустрии, самыми популярными направлениями у туристов стали перевал Дятлова, остров Ольхон на Байкале, плато Путорана в Красноярском крае и горы Карелии.

Россияне все больше интересуются путешествиями и экскурсиями, связанными с тайнами, загадками местности или аномалиями. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Лидером по популярности среди таких мест остается перевал Дятлова в Свердловской области, привлекающий туристов своей неразгаданной тайной. И особенно заметен рост спроса на экспедиции по плато Путорана в Красноярском крае: с начала этого года количество проданных туров превысило показатели всего 2024-го в 2,5 раза. Также стабильным интересом пользуются карельская гора Воттоваара с аномальными явлениями и центр шаманизма — байкальский остров Ольхон», — рассказали представители индустрии.

Цены на туры зависят от продолжительности и сложности маршрута. Например, экспедиция на перевал Дятлова на 5-7 дней обойдется от 35 тыс. рублей на человека. Путешествие на плато Путорана длительностью 10-12 дней с передвижением на вертолетах стоит от 150 тыс. рублей. Туры на Байкал стартуют от 25 тыс.

Целевая аудитория состоит из молодежи 18-30 лет, которая ищет острые ощущения и контент для соцсетей, людей 30-50 лет, интересующихся эзотерикой и альтернативной историей, и корпоративных клиентов, использующих такие туры для тимбилдинга.

Число туров с посещением мистических и загадочных мест в Карелии выросло на 5%. Двухдневная поездка обойдется от 14,9 тыс. рублей за человека, добавили туроператоры.

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