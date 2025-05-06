В свободную экономическую зону войдут новые инвестпроекты из приграничных областей

Предприниматели смогут на особых условиях вести инвестиционные проекты в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, по которому режим свободной экономической зоны будет действовать для инвестиционных проектов в Брянской, Белгородской и Курской областях. Документ уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается распространить режим СЭЗ на новые инвестиционные проекты и установить для них ограничения по видам экономической деятельности и порогу инвестиций», — говорится в пояснительной записке.

Министерство планирует внести изменения в постановление Правительства от 27 сентября 2024 года № 1314. Согласно этому документу, поддержку может получить только бизнес, который работает в приграничных регионах, а также пострадавшие предприятия.

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