Майнеры оборудовали в сарае нелегальную ферму по добыче криптовалюты

Нарушители незаконно подключились к линии электропередач для майнинга криптовалюты. Прокуроры изъяли их оборудование, а ущерб оценили в 6 млн рублей.

Прокуратура Калужской области нашла нелегальных майнеров, которые добывали криптовалюту в сарае и украли электричество на 6 млн рублей.

Несанкционированное подключение к сетям электроэнергии обнаружили работники Малоярославецкого РЭС во время плановой проверки. Неизвестные протянули кабель от линии электропередачи к деревянному сараю и установили там оборудование для майнинга. Об этом сказано на сайте прокуратуры Калужской области.

В ходе следствия всю инфраструктуру изъяли, а ущерб оценили на сумму свыше 6 млн рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении ущерба в особо крупном размере в результате незаконной работы майнинговой фермы.

Группа «Россети» уже зафиксировала 130 случаев незаконного подключения к сетям для добычи криптовалют. После проверок возбудили 40 уголовных дел, общий ущерб по ним превысил 1,3 млрд рублей.

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