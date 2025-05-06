На II форуме «Создано на Дальнем Востоке» в мае 2025 подпишут соглашения на 1 млрд рублей — Минвостокразвития

В форуме креативных индустрий поучаствуют более 6 000 человек из девяти стран. Подпишут договоры в сфере инвестиций, межрегиональных и межотраслевых отношений.

С 29 по 31 мая 2025 года в Якутске пройдет II Международный Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике». В рамках форума будет более 150 мероприятий, в них заявлено более 6 тыс. человек из девяти стран. Планируется подписание договоров на сумму более 1 млрд рублей, сообщает Минвостокразвития.

«Во время форума будет подписан ряд соглашений в сфере инвестиций, межрегиональных и межотраслевых отношений на общую сумму более 1 млрд рублей», — пишет пресс-служба ведомства.

Целевой показатель первого экономического форума креативных индустрий будет измеряться в инвестициях, привлеченных в креативную экономику Дальнего Востока, уточнил исполнительный директор по социальному развитию Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики Гасан Гасанбалаев.

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