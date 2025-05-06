Вести дискуссии на «Клерке» стало удобнее: мы навели порядок в системе комментариев

Если раньше можно было запутаться какой пользователь кому отвечает, то сейчас эта проблема решена.

На сайте «Клерка» обновление — мы полностью переработали систему комментариев. Раньше было невозможно понять, в какую ветку пользователь пишет свой комментарий и к какому сообщению он вообще относится. Сейчас мы изменили подход и теперь обсуждать важные темы станет не только приятно, но и удобно!

Структура комментариев ограничилась двумя уровнями. Больше не будет «бесконечной вложенности». Кроме того, пользователи смогут конкретно выбрать, кому ответить. Для этого нужно нажать на нужный комментарий.

Стало удобнее упоминать других пользователей через @. Для активации достаточно поставить пробел после ника.

Подробнее об изменениях читайте в блоге фаундера «Клерка» Бориса Мальцева.