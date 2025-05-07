Если северный сотрудник-нерезидент стал резидентом, его НДФЛ с одного КБК переходит на два других

По районным коэффициентам действует отдельная двухступенчатая шкала НДФЛ 13% и 15% и отдельные КБК. Но это правило касается только налоговых резидентов.

Если сотрудник – нерезидент, то вся его зарплата (включая РК) облагается НДФЛ по ставке 30%.

Однако если в течение года он становится резидентом РФ, то ставка уже будет не 30% на все, а от 13% до 22% на зарплату и от 13% до 15% на РК. Налог надо будет пересчитать с начала года.

Об этом говорится в письме ФНС от 24.04.2025 № БС-4-11/4221@.

О том, что у нерезидентов РК облагается по ставке 30%, а не 13% и 15% также сообщал Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-06/9165.

По районным коэффициентам в 6-НДФЛ и уведомлении по ЕНП такие КБК:

для нерезидентов – 182 1 01 02010 01 1000 110;

для резидентов – 182 1 01 02210 01 1000 110 / 182 1 01 02230 01 1000 110.

В справке (бывшей 2-НДФЛ) у РК код дохода 2006.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату и уплачивать налоги за сотрудников-резидентов и нерезидентов, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.

Вы узнаете, как оформить отпуск, больничный или командировку, научитесь удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы и налоги по новым ставкам, нанимать и увольнять сотрудников, отражать операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс за 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Начинайте учиться уже 15 мая!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.