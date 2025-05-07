Торговые сети хотят ограничить скидки на маркетплейсах

Ретейл не устраивают скидки в 30-50%, которые предоставляют онлайн-площадки. На дисконт для маркетплейсов просят установить ограничение до 10%.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство ограничить уровень скидок, которые маркетплейсы могут предлагать покупателям.

Идея в том, чтобы площадки не инвестировали в цену товаров более 10% от своего годового оборота. Это значит, что средние скидки уменьшатся до 10%, пишут «Известия».

Сейчас маркетплейсы могут за свой счет устанавливать скидки на товары, они доходят до 30-50%. Крупным торговым сетям такой подход не нравится, они считают это ценовым демпингом, который «приводит к неблагоприятным последствиям». Ретейл из-за другого правового регулирования и договорных отношений с партнерами не может себе позволить подобный дисконт.

Торговые сети выкупают товар у поставщиков, оформляют его в собственность, а потом продают от своего имени. Если при этом инвестировать в скидки, то придется значительно снижать стоимость продукции, фактически, продавать товары по цене ниже себестоимости.

Онлайн-площадки работают с селлерами по договорам комиссии, когда продавец оплачивает «онлайн-витрину». Это дает маркетплейсам возможность участвовать в ценообразовании партнеров. В АКРОТ рассказали, что суммарные вложения в скидки сопоставимы с годовой выручкой онлайн-магазинов.

Продажи товаров на маркетплейсах растут, и вместе с ними увеличивается спрос на бухгалтеров, специализирующихся на работе с маркетплейсами. Узнайте, как вести учет для селлеров и станьте востребованным специалистом. Приходите на бесплатный вебинар «Учет продавца на маркетплейсах: НДС и УСН». Он состоится 15 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

настройку профиля продавца на маркетплейсе для работы с НДС, оформление первичных документов и использование сервисов ЭДО.

работа с налоговыми документами: выставление счетов-фактур, ведение Книги продаж и Книги покупок.

особенности реализации товаров физическим и юридическим лицам.

подготовку отчетов о продажах из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

варианты признания дохода продавца на маркетплейсах с учетом разъяснений Минфина и ФНС.

настройку 1С для работы с маркетплейсами, включая учет НДС для налогоплательщиков на УСН.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 15 мая в 11:00 мск!