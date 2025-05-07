Депутаты предлагают ввести новую льготную категорию «детей Великой Победы»

В Госдуму внесли законопроект о статусе «детей Великой Победы». Для них разработаны меры соцподдержки.

7 мая 2025 года депутаты и сенатор внесли в Госдуму законопроект «О детях Великой Победы». Авторы инициативы пишут, что такие люди, которым сейчас больше 80 лет, не имеют официального статуса на государственном уровне.

Меры соцподдержки для таких россиян предусмотрены только в 46 регионах РФ.

«Некоторые из указанной категории граждан кроме трудовых или социальных пенсий и скромных социальных выплат из бюджетов субъектов Российской Федерации, иных источников не имеют», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают на федеральном уровне установить статус «детей Великой Победы». Его получат россияне, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и постоянно проживали на территории СССР в годы ВОВ.

Для «детей Великой Победы» предусмотрены социальные льготы, среди которых — бесплатное медобслуживание, обеспечение лекарствами, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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