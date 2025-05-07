⚡️ Итоги дня: Wildberries откроет университет, бизнес потеряет 30 млн рублей из-за перебоев со связью, а Fix Price будет продавать крепкий алкоголь

9 мая 2025 года с 10:00 до 16:00 в Санкт-Петербурге введут временные ограничения в работе торгово-развлекательных центров.

С 8 по 10 мая в Москве в честь Дня Победы все уличные парковки будут бесплатными. Оплачивать стоянку не потребуется даже на участках с повышенными тарифами — 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Аэрофлот отменил больше 100 рейсов, еще 140 задержаны. Проблемы также коснулись «дочки» — авиакомпании «Россия». В расписании остаются более 280 рейсов, планируемых по графику.

Из-за перебоя со связью убытки сервисов заказа такси и каршеринга за час простоя в Москве могут достигать 30 млн рублей. Магазины могут снизить выручку на 5–7% из-за проблем с оплатой, а онлайн-торговля столкнется с падением заказов примерно на 20%.

Wildberries откроет для предпринимателей университет. Компания получила образовательную лицензию на: повышение квалификации, профессиональную переподготовку, обучение по профессиям рабочих и служащих, дополнительное образование взрослых и детей.

Из-за отключения мобильного интернета в Москве коллапс: жители не могут вызвать такси или заказать еду, в ряде магазинов принимают только наличные, а банкоматы не работают.

«Дзен» запустил документальный проект о культуре в годы ВОВ. Платформа запустила одностраничный сайт, где собраны архивные фото- и видеоматериалы, свидетельства очевидцев, редкие документы и истории сотрудников музеев, библиотек, театров и киностудий.

По рекам и каналам Санкт-Петербурга запретили передвигаться на гидроциклах. Запрет вводится на период с 7 мая по 17 ноября 2025 года.