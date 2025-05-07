Турналог входит в базу для НДС и не входит для налога на прибыль

Налоговая база по туристическому налогу – это стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания без учета сумм туристического налога и НДС.

Туристический налог не выделяют отдельной строкой в расчетных документах и не предъявляют его гостям.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.02.2025 № 07-01-10/12483.

Что касается расчета НДС и налога на прибыль по таким услугам, то ситуация такая: для целей налога на прибыль турналог исключают из доходов и не учитывают в расходах;

налоговую базу по НДС определяют как стоимость услуг, исчисленную исходя из рыночных цен без включения суммы НДС.

То есть для налога на прибыль турналог не учитывают, а для НДС – включают в налоговую базу.

Аналогичное разъяснение про НДС есть в письме Минфина от 11.03.2025 № 03-07-11/23614.

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