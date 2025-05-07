МСП Банк начал выдавать льготные кредиты малым технологическим компаниям

Малые технологические компании (МТК) могут получить финансирование по льготной ставке «ключ минус 7%». Сейчас кредиты выдают под 14% годовых.

Первый льготный кредит от МСП Банка на 15 млн рублей сроком на три года получил производитель сварочных агрегатов и оборудования для обработки металлов — НПП «Квант».

Компания планирует закупить комплектующие для производства сварочных агрегатов, расширить мощности и создать новые рабочие места. Ожидается, что после получения льготного кредита прибыль вырастет на 30%. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

В 2025 году для малых технологических компаний действуют льготные кредиты. Деньги можно привлечь по сниженной ставке ключевая ставка минус 7%, сейчас это 14% годовых. Кредит можно направить на инвестиционные проекты предприятия и на оборотные цели. Максимальный срок льготного финансирования — 3 года.

Организация должна соответствовать следующим основным требованиям:

выручка — не менее 100 млн рублей ;

темп роста выручки за последние два года — не менее 10%.

Заявки на получение льготного кредита принимают через цифровую платформу МСП.РФ.

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