Минцифры: для льготной ИТ-ипотеки нужно до 20 мая 2025 отправить документы в налоговую

Чтобы заемщики могли участвовать в программе льготной IT-ипотеки, компании-работодатели должны написать согласие на раскрытие налоговой тайны.

До 20 мая 2025 года IT-компании, которые хотят участвовать в программе льготной ИТ-ипотеки, должны отправить согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС, напоминает Минцифры.

«Это необходимо для получения информации о том, что заемщик работает в компании, применяющей налоговые льготы. Это является одним из главных требований для получения ИТ-ипотеки», — пишет ведомство в своем телеграм-канале.

Согласие заполняют по инструкции и ставят код 10062. Отправить документ можно через ЛК юрлица, оператора ЭДО или сформировать и отправить через «Налогоплательщик ЮЛ» (с версии 4.79.4).

Сведения, отправленные до 20 мая, налоговики передадут в Минцифры до 25 мая. Если компания не отправит согласие вовремя, ее сотрудники не смогут взять льготную ИТ-ипотеку в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что на Госуслугах начали принимать заявки на подтверждение аккредитаций IT-компаний.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.